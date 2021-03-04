2021/03/04 | 18:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. واسطيون يرحبون بالبابا وينددون بعدم محاسبة قتلة المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/04 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. واسطيون يرحبون بالبابا وينددون بعدم محاسبة قتلة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. واسطيون يرحبون بالبابا وينددون بعدم محاسبة قتلة المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).