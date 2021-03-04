(ان ار تي) ينشر المواد المصوت عليها من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

2021/03/04 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صوت مجلس النواب، الخميس، على خمس مواد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما أجل التصويت على مادتين.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان اليوم، (4 آذار 2021)، ان "مجلس النواب صوت بأغلبية الثلثين على المواد المدرجة ادناه من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا:-

المادة الاولى: تم التصويت

المادة الثانية: تم التأجيل

المادة الثالثة: تم التأجيل

المادة الرابعة: تم التصويت

المادة الخامسة: تم التصويت

المادة السادسة: تم التصويت

المادة السابعة: تم التصويت".

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