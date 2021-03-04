بعد عدم القناعة باجوبته.. مصدر يكشف مصير رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

2021/03/04 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مصدر من داخل هيئة الاعلام والاتصالات، الخميس، ان مجلس الامناء اتفق اغلب اعضائه على التصويت لاقالة علي الخويلدي في جلسته المقبلة، بعد عدم القناعة باجوبته في جلسة استجوابه داخل البرلمان أمس.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (4 آذار 2021)، "ان الخويلدي متورط بالعديد من القضايا التي تمس سمعت مجلس الامناء ناهيك عن ضلوعه بصفقات فساد قد تطال شخصيات سياسية من المحتمل ان يعترف عليها بعد التحقيق معه".

وفي أمس الأربعاء، انهى مجلس النواب، استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي، من قبل النائب علاء الربيعي، مصوتا بعدم القناعة بشأن تهم تتعلق بفساد مالي وإداري.

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