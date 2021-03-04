اختباراتهم أكثر تعقيدا.. تزايد الاهتمام بتلقيح الأطفال ضد كورونا

2021/03/04 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكملت كل من شركتي فايزر ومودرنا عملية التسجيل لدراسة اللقاح على الأطفال في عمر الـ 12 عاما وفيما فوق، ومن المتوقع أن تنشر النتائج بحلول نهاية الصيف.

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