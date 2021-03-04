4 لقاحات لفيروس كورونا أعتمدت في العراق: ملايين الجرع ستصل تباعاً

2021/03/04 | 18:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اعتماد أربعة لقاحات عالمية ضد فيروس كورونا، فيما اشارت الى أن مليون جرعة من لقاح (سبوتنك) ستصل خلال أسبوعين.وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، إنه “بعد إقرار لقاح (سبوتنك الروسي) من قبل وزارة الصحة وبناءً على ما عرضه وزير الصحة حسن التميمي في مجلس الوزراء وجه بدوره التعاقد المباشر مع شركتي سبوتنك وآر فارم لاستيراد اللقاح”.وأضاف ان “رئيس الوزراء كلف وزير النفط الذي يزور روسيا حالياً بالتوقيع على عقد استيراد اللقاح بالتنسيق مع السفارة العراقية في موسكو”.ولفت إلى ان “وزارة الصحة اعتمدت أربعة لقاحات عالمية”، لافتا الى ان “الدفعة الأولى من لقاح سبوتنك والبالغة مليون جرعة ستصل العراق خلال أسبوعين تضاف الى ملايين الجرع التي ستصل تباعاً”.وأعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل، في وقت سابق من اليوم، الاتفاق مع روسيا على توريد مليون جرعة من لقاح سبوتنك كشحنة عاجلة ترسل الى إلعراق خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع.

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