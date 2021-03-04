2021/03/04 | 18:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ضابط كبير و9 منتسبين على خلفية الأحداث الأخيرة بذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/04 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ضابط كبير و9 منتسبين على خلفية الأحداث الأخيرة بذي قار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ضابط كبير و9 منتسبين على خلفية الأحداث الأخيرة بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).