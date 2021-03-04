التعادل السلبي يخيم على قمة النوارس والانيق

2021/03/04 | 18:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

خيم التعادل السلبي من دون اهداف على قمة الزوراء والطلبة في دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب الاسبوع الثاني والعشرين من البطولة.

وسيطر الحذر على مجريات اللقاء فالفرص كانت شحيحة لتنتهي كما بدأت من دون اهداف.

الزوراء استقر في الوصافة برصيد 41 نقطة، بينما اصبح رصيد الطلبة 21 في المركز السابع عشر.



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