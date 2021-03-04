قطاع البلديات يتصدر قائمة الإصابات الجديدة بالرصافة

2021/03/04 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آذار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

546 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:

قطاع الاستقلال 26 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 82 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 20 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 105 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 6 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 95 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 123 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 89 حالة من خلال الرصد الوبائي

66 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

28 حالة في مدينة الصدر

4 حالات في منطقة الرياض

5 حالات في شارع فلسطين

8 حالات في الشعب

4 حالات في النهروان

3 حالات في المدائن

3 حالة في الحسينية

3حالات في منطقة الاعظمية

4 حالات في منطقة الكرادة

4 حالات في منطقة العبيدي

وأضاف، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 85198، توفي منهم 1451، ومتبقي قيد العلاج 5196".

وبين، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 390 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"، مبينا أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

55 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر.

28 حالة شفاء في منطقة الحميدية.

28 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة.

39 حالة شفاء في منطقة البلديات.

35 حالة شفاء في منطقة النهروان.

32 حالة شفاء في منطقة الاعظمية.

18 حالة شفاء في منطقة الراشدية.

27 حالة شفاء في منطقة بوب الشام.

23 حالة شفاء في منطقة المشتل.

33 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية.

29 حالة شفاء في منطقة حي النصر.

28 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر.

29 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء.

8 حالات شفاء في جانب صحة بابل.

14 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.

6 حالات شفاء في صحة ذي قار.

وأفاد الساعدي، أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 78551 حالة شفاء".

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