العراق يسجل 5043 إصابة جديدة بكورونا.. ويتفق على توريد مليون جرعة لقاح روسي

2021/03/04 | 18:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن إحسان عبد الجبار إسماعيل، وزير النفط العراقي، عن التوصل لاتفاق مع صندوق الاستثمارات الروسي الحكومي -المسؤول عن إنتاج لقاح سبوتنك - لتوريد مليون جرعة من اللقاح للبلاد.وأوضح إحسان عبد الجبار إسماعيل، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن جرعات …

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