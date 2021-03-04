2021/03/04 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | أمن إقليم كردستان يعرض اعترافات مدانين بالتجسس لصالح العمال الكردستاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | أمن إقليم كردستان يعرض اعترافات مدانين بالتجسس لصالح العمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | أمن إقليم كردستان يعرض اعترافات مدانين بالتجسس لصالح العمال الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).