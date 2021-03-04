وزير أسبق يقدم مقترحاً لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق بـ ’’مبالغ بسيطة’’ ويحذر من صيف سيء

2021/03/04 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةتوقع وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد، أن يكون الصيف المقبل أسوأ من الصيف الماضي فيما يخص ساعات تجهيز المواطنين ، فيما أشار الى ان قرابة 64 مليار دولار خصصت لوزارة الكهرباء من 2004 الى 2019.وقال وحيد في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "وزارة الكهرباء هي الوزارة الوحيدة التي صرفت أموالها ضمن أبواب حقيقية"، مبينا ان "حجم الطاقة التي انتجتها وزارة الكهرباء اكبر من المبالغ التي صرفت عليها".واضاف ان "هناك 10 الاف ميكا واط متعطلة وبحاجة الى مبالغ بسيطة لإعادتها وحل الازمة"، متوقعا ان "يكون الصيف المقبل أسوأ من الصيف الماضي فيما يخص الكهرباء".وتابع وحيد، ان "موقف إدارة وزارة الكهرباء الحالية صعب جداً بسبب عدم وجود مبالغ لأعمال الصيانة وتدخلات بعض المستشارين من خارج الوزارة في خطة وزارة الكهرباء للصيف القادم".وبشأن قانون النفط والغاز، اكد وحيد، "ضرورة إقرار قانون النفط والغاز لتنظيم عمل وزارة النفط، واقرار قانون جديد لوزارة الكهرباء لانها تعمل حاليا بقانون قديم".وكشفت عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي زهرة البجاري، الثلاثاء (23 شباط 2021)، عن سببين وراء تراجع تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال الفترة الحالية.وقالت البجاري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "السبب الرئيسي والمهم في تراجع تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال الفترة الحالية هو نقص الوقود المخصص لمحطات الكهرباء، خصوصاً ونحن نعتمد على الغاز المستورد".وأضافت أن "السبب الثاني، هو وجود اهمال متعمد او غير متعمد في مجال الصيانة، خصوصاً ان هناك اعمال صيانة يجب ان تكون دورية وفي اوقات محددة".وأشارت البجاري الى أن "الحديث عن وجود ازمة مفتعلة للكهرباء لغرض طلب اموال، غير دقيق وبعيد عن الواقع، خصوصاً ان وزارة الكهرباء لها تخصيصات مالية كبيرة جداً وأكثر من الوزارات الاخرى".وكان الخبير في مجال الطاقة، ضرغام محمد علي، رأى، الإثنين، 08 شباط، 2021، إن قول وزارة الكهرباء بأن تراجع ساعات التجهيز جاء بسبب انقطاع الغاز الايراني المتدفق للعراق ليس عذرا حقيقياً على الاطلاق فيما أشار إلى أن الأزمة مفتعلة.وقال محمد علي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن " عذر الغاز الايراني في قلة التجهيز ليس حقيقيا، هنالك اسباب تتعلق بسوء الإدارة لأن اغلب المحطات الكهربائية لديها خزين كبير من الغاز البديل ومؤمن من قبل وزارة النفط".واضاف أن "أزمة الكهرباء في الوقت الحالي، يقف ورائها سببان الأول مفتعل والأخر يتعلق بالأزمة المالية التي تعانيها البلاد".وتابع محمد علي أن "ساعات تجهيز الكهرباء قبل فصل الشتاء كانت أكثر من 18 ساعة باليوم ، كما أن كمية الحمل لا يمكن ان تؤدي إلى هذا الانهيار الذي تشهده الطاقة في الوقت الحالي".وبين ان "سوء التجهيز في الوقت الحالي فعل متعمد من أجل اضافة مبالغ اضافية ضمن موزانة وزارة الكهرباء بدعوة اصلاح المنظومة التي تعاني من التهالك بالاساس".ولفت محمد علي إلى أن "وزارة النفط تجهز اغلب المحطات الكهربائية بالغاز، والحديث عن ضعف التجهيز بسبب انقطاع الغاز الايراني غير واقعي على الاطلاق".

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