بعد تأجيل البرلمان التصويت عليها.. بغداد اليوم تنشر نص المادة 8 من قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/04 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) نص المادة 8 من قانون المحكمة الاتحادية، التي أجل مجلس النواب التصويت عليها حلال جلسته المنعقدة اليوم للتصويت على القانون.

وفيما يلي نص المادة المادة 8 من قانون المحكمة الاتحادية:

وكان مجلس النواب قد صوت على المواد السبع الأولى من قانون المحكمة الاتحادية وأجل حسم 3 مواد.

وقال مصدر برلماني لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على المواد السبع الاولى من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف، أن "مجلس النواب قام بتأجيل التصويت على المواد 8 و10 و13 من القانون".

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