بلقائه جاره اليونايتد الاحد المقبل..المان سيتي على موعد قريب مع حسم لقب الدوري الانكليزي

2021/03/04 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بات سباق الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم محسوما بشكل كبير، ولكن يرغب مانشستر سيتي في استمرار الهجمة الشرسة على الأرقام القياسية الأوروبية عندما يواجه جاره مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد، يوم الأحد المقبل.وكان فوز سيتي على ولفرهامبتون واندرارز هذا الأسبوع 21 على التوالي في كافة المسابقات، و15 في الدوري، وجعله يتقدم بفارق 14 نقطة عن يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي اكتفى بالتعادل السلبي مع كريستال بالاسوفي حال الفوز على يونايتد سيصل إلى 22 انتصارا على التوالي، ويعادل رقم ريال مدريد في موسم 2014-2015 بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.وسيضعه الفوز أيضا على بُعد انتصار واحد من معادلة انتصارات بايرن ميونيخ في 23 مباراة متتالية الموسم الماضي، ويقترب من معادلة رقم أياكس أمستردام بقيادة لويس فان جال الذي حقق 25 فوزا متتاليا في 1995.ويلوح في الأفق أيضا أمام سيتي الرقم القياسي العالمي الذي يملكه فريق نيو سانتس الويلزي برصيد 27 انتصارا متتاليا، لكن يوم الأحد على الأقل كل ذلك سيصبح ثانويا.وانتهت مباراة الموسم الحالي في أولد ترافورد بالتعادل السلبي مع إظهار يونايتد القليل من الطموح، وهو اتجاه مقلق كلما واجه الفريق أحد منافسيه المباشرين هذا الموسم.وسجل سيتي خلال انتصاراته المتتالية في الدوري والبالغ عددها 15 مباراة، 38 هدفا، واهتزت شباكه خمس مرات فقط.وخسارة يونايتد ستعرضه لخطر عدم إنهاء الموسم بين المراكز الأربعة الأولى، وهي معركة قد تضم ثمانية أندية على الأقل، تطارد جميعها ثلاثة مراكز فقط خلف سيتي المتصدر./انتهى3

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