مجلس النواب يصوت على ست مواد من قانون المحكمة الاتحادية ويؤجل اربعا اخرى

2021/03/04 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / صوت مجلس النواب بأغلبية الثلُثين على ست مواد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا واجل اربعا اخرى.فقد صوت المجلس على المواد الاولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة فيما اجل التصويت على المواد الثانية والثالثة والثامنة والعاشرة./انتهى3

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