الهجوم على قاعدة عين الاسد في العراق وخيارات واشنطن

2021/03/04 | 19:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اي تداعيات للهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق؟

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