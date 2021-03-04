مقتل تسعة جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية 

2021/03/04 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – قتل تسعة جنود أتراك وأصيب أربعة بجروح الخميس إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في جنوب شرق تركيا كما أعلنت وزارة الدفاع متحدثة عن “حادث”.وقالت الوزارة في بيان إن “تسعة جنود أبطال استشهدوا وأصيب أربعة بجروح في هذا الحادث” موضحا أنه وقع في محافظة بدليس.

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