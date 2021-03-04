تحولات جمال عبدالناصر - عبدالله عطية شناوة

2021/03/04 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة خلا البيان الأول لحركة الجيش المصري في الـ 23 من يوليو 1952 من أية شعارات قومية أو إشارة الى القضايا العربية ما عدا الحديث عن ((تآمر المرتشين والمغرضين على الجيش وتسببهم في هزيمته في حرب فلسطين)).



وكان كل البيان يتحدث عن قضايا تخض مصر لا غيرها.



ولكن بعد إقدام عبدالناصر على تأميم قناة السويس، وما ترتب على التأميم من عدوان ثلاثي على مصر كانت إسرائيل أحد أطرافه، وبعد ما أستثاره العدوان من تضامن شعبي ......





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