2021/03/04 | 19:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ان المجلس صوت بأغلبية الثلُثين اليوم الخميس على المواد أدناه من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا:

المادة الاولى : تم التصويت

المادة الثانية : تم التأجيل

المادة الثالثة : تم التأجيل

المادة الرابعة : تم التصويت

المادة الخامسة : تم التصويت

المادة السادسة : تم التصويت

المادة السابعة : تم التصويت.

مجلس النواب يُصوت على ست مواد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية

واجّل مجلس النواب التصويت على المادة الثامنة من قانون المحكمة الاتحادية.

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PUKmedia الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

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