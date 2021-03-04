تصاعد حدة الاحتجاجات في الديوانية ووقوع إصابات من المتظاهرين والقوات الامنية

2021/03/04 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في الديوانية، بجرح عدد من المتظاهرين والقوات الامنية بعد مصادمات وعمليات كر وفر أمام مبنى الحكومة المحلية.

وقال المراسل اليوم، (4 آذار 2021)، ان "عشرة منتسبين من الشرطة جرحوا وعدد غير معلوم من المتظاهرين، حيث انهم لا يذهبون إلى المستشفيات خوفا من اعتقالهم".

وأوضح، ان "المتظاهرين يطالبون بإقالة المحافظ وعدد من مدراء الدوائر في الديوانية وكشف قتلة ثوار تشرين كذلك المطالبة بتحسين الخدمات".

وأضاف، ان هناك "أنباء عن اعتقال اعداد من المتظاهرين من قبل قوات الشرطة والاستخبارات والامن الوطني".

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