(ان ار تي) ينشر نص قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان اليوم

2021/03/04 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

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جلسة اليوم

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منذ 27 دقیقة

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حصل موقع "NRT"، الخميس، على نص قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنا.

وكان مجلس النواب، صوت اليوم، الخميس، على ست مواد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما أجل التصويت على أربع.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، ان "مجلس النواب صوت بأغلبية الثلثين على المواد المدرجة ادناه من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا:-

المادة الاولى: تم التصويت

المادة الثانية: تم التأجيل

المادة الثالثة: تم التأجيل

المادة الرابعة: تم التصويت

المادة الخامسة: تم التصويت

المادة السادسة: تم التصويت

المادة السابعة: تم التصويت

المادة الثامنة: تم التأجيل

المادة التاسعة : تم التصويت

المادة العاشرة: تم التأجيل".

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