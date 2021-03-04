2021/03/04 | 19:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش التركي وحزب العمال "يُهجرّان" المسيحيين من قراهم في زاخو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/04 | 19:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي وحزب العمال "يُهجرّان" المسيحيين من قراهم في زاخو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش التركي وحزب العمال "يُهجرّان" المسيحيين من قراهم في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).