مقتل تسعة جنود أتراك في تحطم مروحية في المنطقة الكردية

2021/03/04 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الدفاع التركية الخميس بمقتل 9 جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية شرقي تركيا.

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