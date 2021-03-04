البرلمان يصوت على عدد من مواد القانون ويؤجل التصويت على اخرى

2021/03/04 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب على عدد من المواد الواردة في قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وحصلت المواد المصوت عليها في المجلس على أغلبية الثلُثين من عدد الحضور والذي بلغ مئتين وثمانية وأربعين نائبا، وهي المواد الاولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والرابعة عشرة، وتأجيل التصويت على عدد من المواد الأخرى ومن بينها المواد الرابعة والثامنة والعاشرة، وذلك بسبب وجود نقاط خلافية فيها.

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