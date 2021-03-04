النفط ’يقفز’ نحو 5% بفعل تمديد محتمل لخفض السعودية الطوعي

2021/03/04 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ارتفعت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة، الخميس، بفعل تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج الطوعية السعودية حتى نهاية أبريل نيسان، بينما يبحث وزراء أوبك وحلفاؤهم مستقبل تقليصات المعروض.

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وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.04 دولار بما يعادل 4.7 بالمئة إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6 بالمئة مسجلا 64.12 دولار.

بدأ وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها اجتماعا في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش للبت في سياسة الإنتاج.

وقال مصدر في أوبك+ لرويترز اليوم إن السعودية تدرس تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل نيسان.

وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو، "إذا كانت تلك هي النتيجة، فما أبعدها عن زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا التي كانت السوق تتوقعها قبل يومين فحسب، ولذا سيكون تغييرا يفضي إلى انتعاش الأسعار ولو في المدى القصير على الأقل".

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