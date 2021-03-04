محدث.. النفط يعزز مكاسبه لـ5% تزامناً مع اجتماع

2021/03/04 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لنحو 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع متابعة اجتماع تحالف "أوبك+".

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