“أوبك+” تتفق على ابقاء مستويات انتاج النفط كما هي

2021/03/04 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين في “أوبك+” أن المجموعة اتفقت على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في نيسان.

وأضاف المصدران أنه تقرر السماح ل‍روسيا وكازاخستان بزيادات إنتاجية متواضعة في إطار الاتفاق.

وعاودت أسعار النفط الصعود صوب أعلى مستوياتها في أكثر من عام، إذ ارتفع برنت 5 بالمئة متجاوزا 67 دولارا للبرميل.

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