المطلبي: البرلمان يتناصف المسؤولية مع الحكومة تجاه ما يجري بسبب قراراته الداعمة للكاظمي

2021/03/04 | 20:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

أكد السياسي المستقل، سعد المطلبي، الخميس، ان قرارات البرلمان فيها دعم ضمني لتوجهات رئيس الحكومة الكاظمي.

وقال المطلبي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” البرلمان شريك يتحمل جزء كبير من المسؤلية تجاه مايحصل من انتهاكات للبلاد والتعدي على سيادة الدولة من خلال ضرب القوات الحكومية من قوة اجنبية محتلة”.

وأضاف، ان” اغلب القرارات التي يتم إصدارها في البرلمان تاخذ طابع عدم الجدية وبمعنى أدق غير ملزمة التنفيذ”، مؤكدا ان” تلك القرارات الصادرة من بيت الشعب تركت فيها خيار التنفيذ من عدمه بيد الكاظمي”.

وأوضح، انه” مهما بلغ عداد القوانين والقرارات التي تم إصدارها وتوجيه البرلمان للحكومة بالعمل بها يبقى حبر على ورق لانه لم يضع شرط الالزام في تنفيذها وبالتالي لن توصف على ارف الحكومة كبقية القرارات”.

وبين، ان” الاستعراض الذي يقوم به مجلس النواب من تنديد وتهديد الحكومة واستنكار صمتها تجاه القضايا السيادية والانتهاكات الأمريكية والتركية ضحك على ذقون القوم”.

واشار الى ان” مايجري بين الحكومة والبرلمان وتراشق وتبادل الاتهامات هو عملية تغطية ممنهجة لمكاسبهم المتبادلة وليس حرصا على سيادة البلاد”.انتهى / 25ر

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