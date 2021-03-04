الخويلدي يواجه ’’مصيره المحتوم’’.. البرلمان لم يقتنع باجوبته والإقالة تنتظره

وتابع أن "هيأة الاعلام والاتصالات ارتكبت مخالفات بشأن شركات الاتصال واخرها كان تمديد عقود هذه الشركات التي لم تسدد ما عليها من الديون"، مبينا أن "قطاع الاتصالات مهم ولكن تم اضاعته من قبل الفاسدين".ونشير المصادر، الى ان الخويلدي وفي كل مرة، يجد له مخرجاً يهرب من خلاله من اي جلسة تخص عمل الهيأة او توجيه أي اسئلة برلمانية له من شأنها الكشف عن عمل الهيأة التي يديرها منذ عام 2007.مصير مؤجل
ولم تجري الرياح حسب ما يشتهي بجلسة الأمس ، إذ حدث ما لم يكن يخطر على باله، فقد حضر الخويلدي الى داخل مجلس النواب وباشر النائب علي الربيعي باستجوابه.وبعدها صوت مجلس النواب، بعدم قناعته بأجوبة رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، حول الاتهامات التي وجهت له والتي تخص ملفات فساد ’’كبيرة وخطيرة’’، وفق النائب المستجوب. وبعد ما جرى داخل مجلس النواب يوم أمس، وتصويت اعضاء البرلمان على عدم قناعته بما قدمه الخويلدي من اجوبة للرد على الاتهامات ضده، كشف مصدر مطلع في هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس ، أن مجلس أمناء ’’حسم أمر’’ الخويلدي.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس أمناء هيأة الإعلام والاتصالات تعتزم التصويت على إقالة رئيس جهازه التنفيذي علي الخويلدي منتصف الأسبوع المقبل".واوضح (بغداد اليوم) إن " المجلس سيعقد جلسته يوم الاثنين القادم وسيصدر قراراً بإقالة رئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي".
وتعرض وكالة (بغداد اليوم)، الى قراءها، شريطاً مصوراً، مقتطع من جلسة استجواب الخويلدي يوم امس، نشرته وكالة الانباء العراقية (واع).
كما تعرض ايضاً وثيقة تظهر، اعلان النائب المستجوب، اكمال الملفات الخاصة باستجواب الخويلدي.
كما نعرض لكم وثيقة صادرة من دائرة صحة الكرخ، تتضمن معلومات عن منع حماية الخويلدي، لمنتسبي الصحة من اخذ عينات للتأكد من حقيقة اصابته بكورونا، كما ادعى خلال جلسة استجواب سابقة.
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