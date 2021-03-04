2021/03/04 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التجارة" عن مباشرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باستلام مادة الزيت في بغداد والمحافظات لغرض تجهيزه ضمن الحصة التموينية .وقال مديـر عام الشركة قاسم حمود منصور في بيان : اليوم انه "وبعد توفر التخصيص المالي تم التعاقد مع شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة لتجهيزها بمادتي السكر وزيت الطعام لتجهيزها للمواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية .واشار الى " ان الملاكات العاملة في فروع البصرة استلمت مادة زيت الطعام بواقع ( 258) طنا والنجف الاشرف استلم كمية (84 ) طنا وديالى استلام كمية ( 120) طنا و بغداد باشرت مراكز البيع باستلام مادة زيت الطعام اذ قام مركز مبيعات الرصافة باستلام كمية (103) اطنان ومركز مبيعات التاجي استلم كمية (145) طنا ومركز مبيعات الإمام علي ( ع ) تسلم كمية (103) اطنان ومركز مبيعات ابي غريب استلم كمية (66) طنا .ولفت الى ان"ملاكات قسم السيطرة النوعية في الشركة باشرت منذ ساعات الدوام الأولى ولساعات متأخرة باستلام النماذج لمادة زيت الطعام من تلك الفروع والمواقع لغرض الفحوصات المختبرية باحدث الاجهزة المختبرية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري لغرض المباشرة بتجهيزها للمواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية .وتابع" ان ملاكات شركته تواصل استلام وتجهيز مادتي السكر وزيت في بغداد وفروع المحافظات خلال ايام العطل والحظر الصحي المفروض بالبلاد ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن عن توزيع زيت الطعام ضمن مفردات "التموينية") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن عن توزيع زيت الطعام ضمن مفردات "التموينية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).