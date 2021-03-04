2021/03/04 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ان اللجنة المنظمة لزيارة البابا اكملت استعدادها بشكل كامل .وقال في مؤتمر صحفي ان مئات الصحفيين الاجانب سيقومون بتغطية الزيارة بالاضافة الى عشرات القنوات الاعلامية العراقية والعربية والاجنبية مقدما شكره لهم./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد حسين : اللجنة المنظمة لزيارة البابا اكملت استعدادها بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فؤاد حسين : اللجنة المنظمة لزيارة البابا اكملت استعدادها بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).