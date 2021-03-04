طفلة عراقية تتلقى أغلى حقنة في العالم!

2021/03/04 | 20:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد أطباء بــ"دبي" موعد إعطاء طفلة عراقية تدعى "لافين إبراهيم جبار" البالغة من العمر 19 شهرا، أغلى حقنة في العالم....

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