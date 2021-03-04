الصحة تتحدث عن العودة الى الحظر الشامل خلال فترة معينة

2021/03/04 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة، الخميس امكانية فرض حظر تجوال شامل خلال ايام الزيارة الخاصة بذكرى وفاة الامام الكاظم في شهر رجب، ضمن الاجراءات الوقائية لمنع ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي تابعه ان ار تي عربية، ان "كل الاحتمالات والخيارات مطروحة بخصوص فرض حظر شامل ايام الزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم، وسيعلن عن الاجراءات المقبلة قريبا".

وأضاف انه "لاحظنا خلال اليومين الماضين ان اعداد الاصابات بفيروس كورونا تتخطى الـ(5000) اصابة، ولهذا فإن وزارة الصحة العراقية سيكون لها موقف معلن من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد اعلنت، امس الاربعاء، استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ا.ح

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