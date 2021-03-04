أطعمة ينصح الأطباء بتناولها بعد أخذ لقاح كورونا

2021/03/04 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أخذ لقاح كورونا يشعر كثير من الناس بعدم ارتياح بسبب الآثار الجانبية للقاح مثل الحمى والقشعريرة والتعب وألم في الذراع.

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