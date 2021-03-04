هذا ما عثر عليه الحشد بأنفاق ومضافات داعش بكركوك

2021/03/04 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]صور لما عثرت عليه قوات الحشد الشعبي، في انفاق ومضافات تنظيم داعش الارهابي، خلال عملية "ثأر الشهداء" جنوب غرب كركوك.

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