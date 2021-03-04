2021/03/04 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_شاهين لقد تمكنت الدوائر الحاكمة في البلاد؛ من حكومات وأجهزة أمنية من الالتفاف على المطالب الشعبية بالإصلاح السياسي رغم اشتداد النضال للتحرر من العبودية السياسية خلال العقد الأخير، وقد حققت العديد من التراجعات حتى أوصلت الأردن إلى مصاف الدول الرجعية والشمولية.لا يستطيع المرء تقييم مخرجات الحوار الوطني على أهميتها وصحتها آنذاك إلا أنها كانت سحابة دخان للتغطية على نهج النظام، الذي برع في السباحة عكس ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رؤية في الإصلاح السياسي، - عمر شاهين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رؤية في الإصلاح السياسي، - عمر شاهين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).