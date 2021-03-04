المصادقة على تحديث التصميم الأساس لمدينة الدجيل في صلاح الدين

2021/03/04 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع صادقت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، اليوم الخميس، على تحديث التصميم الأساس لمدينة الدجيل في محافظة صلاح الدين. وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الاعمار والاسكان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن" وسو صادقت على تحديث التصميم الأساس لمدينة الدجيل في محافظة صلاح الدين، ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة".وأكدت وسو، وفقا للبيان ان" تحديث التصميم تضمن وضع استراتيجية تطوير مدينة الدجيل للسنوات القادمة، والتوسعات العمرانية للمدينة التي تشمل التوسعات السكنية لتأمين الحاجة السكنية من الأراضي، فضلاً عن الفعاليات والانشطة الخدمية والصناعية والتعليمية والرياضية والمناطق الخضر وغيرها". وأضافت ان" التصميم جاء وفق المعايير التخطيطية العالمية وحافظ على الكثير من المناطق الزراعية ضمن حدود التصميم الأساس".

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