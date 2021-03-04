هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع متابعة تحركات عوائد السندات

2021/03/04 | 20:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تحركات عوائد السندات الأمريكية.

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