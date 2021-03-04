2021/03/04 | 20:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر تحالف "أوبك+" تثبيت سياسة إنتاج النفط خلال أبريل/نيسان المقبل، مع استثناء زيادة طفيفة لروسيا وكازاختسان.

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