تحالف أوبك بلس يقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج حتى نهاية نيسان المقبل

2021/03/04 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قرر تحالف أوبك بلس، اليوم الخميس، الإبقاء على مستويات الإنتاج حتى نهاية شهر نيسان المقبل.

وذكرت وسائل اعلام، أن اوبك بلس قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج حتى نهاية نيسان المقبل، فيما قرر اعطاء روسيا وكازاخستان استثناءً مع مراجعة الإنتاج في الاجتماع المقبل في الأول من أبريل.

وكانت الدول الـ23 اتفقت بعد يومين من المفاوضات الشاقة خلال قمتها الأولى للعام 2021 في مطلع كانون الثاني، على زيادة الإنتاج بصورة تدريجية حتى آذار، مستخدمة بمهارة الورقة الأساسية بيدها وهي ضبط الإنتاج النفطي عند الحاجة لافتعال ما يصفه ستيفن إينيس من معهد أكسي بـ"أزمة مصطنعة" كفيلة بدعم الأسعار.

ووافقت دول أوبك بلاس على خفض إنتاجها بمقدار 7,125 ملايين برميل في اليوم في شباط، ثم 7,05 ملايين برميل يوميا في آذار، وهي اقتطاعات كبيرة.

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