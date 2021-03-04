مكتب القائد العام يعلن نوع الإجراء العقابي المتخذ بحق جندي انتقد الكاظمي بعد استقطاع الرواتب

2021/03/04 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، عن نوع العقوبة الانضباطية بحق جندي انتقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل.

وقال رسول في رده على تغريدة اشارت لصدور عقوبة السجن لسنة كاملة بحق الجندي "هذا الكلام غير صحيح، اننا في المؤسسة العسكرية لدينا قانون العقوبات العسكري.



وهذا الجندي صدر بحقه عقوبة انضباطية فقط من محكمة عسكرية لمدة ٤٥ يوما توقيف وبعد اكمالها يعاود العمل ضمن وحدته".

وأضاف، "ارجو من الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية.



المؤسسة العسكرية تستمد قوتها من الضبط العسكري".

وفي 2 شباط 2021، أفاد مصدر مطلع، بصدور أوامر إلى الجيش بالبحث عن جندي ظهر في مقطع مصور انتقد فيه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بسبب استقطاع رواتب الجنود.

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