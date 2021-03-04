صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 612 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/04 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 612 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 546 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 612 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :- 546 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية منها :قطاع الاستقلال 26 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 82 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 20 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع النهروان 105 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع الاعظمية 6 حالات من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 95 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الثاني 123 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 89 حالة من خلال الرصد الوبائي .واضاف انه تم اكتشاف 66 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية :28 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 .4 حالات في منطقة الرياض محلة 91.5 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / 508.8 حالات في الشعب محلة/ سبع قصور / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341 .4 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى .3 حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .3 حالة في الحسينية محلة / حي الزهور / 225/ 217 / 221 / .3حالات في منطقة الاعظمية محلة / 310 / الكريعات / .4 حالات في منطقة الكرادة محلة 909 / 901 / 911 / 910 .4 حالات في منطقة العبيدي محلة 762.واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 85198 توفي منهم 1451 للاسف فيما اكتسب الشفاء 78551 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5196"ودعا الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 612 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 612 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).