نفط الوسط يحسم مواجهة الديربي في ميسان

2021/03/04 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / استعاد فريق نفط الوسط ذاكرة الانتصارات بفوزه مساء اليوم في ديربي النفط على مضيفه نفط ميسان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب ميسان الاولمبي.والشوط الاول شهد أفضلية حيازة ومحاولات جادة لنفط الوسط لكنها لم تثمر عن شيء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.والشوط الثاني شهد استفاقة لنفط ميسان لكن دون خطورة فعلية، بالمقابل وجد نفط الوسط ظالته بالبديل إياد سدير ليسجل هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة ٧٣ من المباراة ليخطف نفط الوسط نقاط مباراة الديربي.ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة ٣٥ في المركز الخامس بينما تجمد رصيد نفط ميسان ٢٩ في المركز الثامن./انتهى

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