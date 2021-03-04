تحالف اوبك يقرر رفع مستويات انتاج دولتين في شهر نيسان.. ماذا عن العراق؟

2021/03/04 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر تحالف "أوبك+"، الخميس، تثبيت سياسة إنتاج النفط خلال شهر نيسان المقبل، مع استثناء زيادة طفيفة لروسيا وكازاختسان.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة تابعه ان ار تي عربية اليوم (4 نيسان 2021)، انه "تستمر مستويات الإنتاج كما هي في نيسان المقبل، باستثناء روسيا وكازاخستان، حيث سيسمح لهما بزيادة الإنتاج بمقدار 130 و20 ألف برميل يوميا على التوالي".

واضاف البيان، ان "السعودية وافقت على تمديد التخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل في الشهر المقبل، بعد أن بدأتها في شهر شباط لمدة شهرين".

وأقر التحالف بالتحسن الأخير في معنويات السوق من خلال قبول وإطلاق برامج اللقاحات وحزم التحفيز الإضافية في الاقتصادات الرئيسية.

وحث الاجتماع جميع الأعضاء على تحقيق الامتثال الكامل لاتفاقية خفض الإنتاج، وتعويض النقص في التعويضات السابقة، للوصول إلى هدف إعادة توازن السوق.

ا.ح

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