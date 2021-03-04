تواقيع نيابية لاضافة منهاج 'جرائم حزب البعث' للمراحل الدراسية كافة (وثائق)

2021/03/04 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت كتلة تحالف الفتح النيابية، الخميس، من رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بتطبيق المادة (17/ اربعة عشر) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 والقاضية بالزام وزارتي التربية والتعليم العالي بإعداد منهاج دراسي "جرائم حزب البعث" لغرض تدريسه في المراحل الدراسية كافة.

وأظهرت وثائق حصل موقع NRT عربية على نسخة منها اليوم، (4 آذار 2021)، جمع تواقيع لعدد من النواب للمطالبة بالموافقة والايعاز إلى الجهة المعنية لغرض تطبيق نص المادة (17/ اربعة عشر) من القانون اعلاه واعداد واضافة المناهج الدراسية وتدريسها لطلبة المراحل المختلفة وحسب المستويات الفكرية والعمرية وتوعية الجيل الحالي والقادم مما اصاب ابناء الشعب العراقي من ظلم نتيجة هذا "الحكم البائد".

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