قصف أربيل: نتائج تحقيق الإقليم تنذر بأزمة.. وبغداد بين التأثيرات والتريث

2021/03/04 | 20:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت العادة أن تُقصف المواقع العسكرية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية دون تبنٍ واضح من قبل الفصائل والمجاميع المسلحة، سواء أكانت المنضوية أو المنتمية للحشد الشعبي، أو مجاميع أخرى بعناوينٍ واضحة، لكن أصابع الاتهام تُشير لفصائل معينة، بل أن الردّين العسكريين من قبل الولايات المتحدة – عدا عملية المطار – على حوادث القصف كانتا ضد كتائب حزب الله على الشريط الحدودي مع سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2020 ونهاية شباط/فبراير 2021.

نشر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان اعترافات أحد المتهمين الذي قال إنه ينتمي لكتائب سيد الشهداء، إحدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي

نُفذت إحدى أقوى العمليات في الفترة الأخيرة استهدفت مطار أربيل الدولي الذي يضم قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي، بأربعة عشر صاروخًا أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي وجرح 5 جنود أميركيين ومدنيين اثنين، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

اعترافات وضربات متصاعدة

ردت الولايات المتحدة الأمريكية على عملية أربيل باستهداف فصائل على الحدود بين العراق وسوريا قالت إنها في العمق السوري.

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والكتائب تتبرأ من "المنفذ"

وبالتزامن مع العملية الثانية في ظرف أيام، التي استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عين الأسد، أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كردستان اعتقالها متهمين اثنين من أصل أربعة شاركوا في الهجوم على مطار أربيل.

ونشر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان اعترافات أحد المتهمين الذي قال إنه ينتمي لكتائب سيد الشهداء، إحدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي، معترفًا بحسب ما نشره الجاهز بأن الصواريخ التي استخدمت في قصف أربيل كانت "إيرانية الصنع".

ردت كتائب سيد الشهداء ببيان في 3 آذار/مارس قالت فيه إن حكومة الإقليم" تمارس الضغط والاعتقال على مختلف الشباب الذين تشك بانتمائهم للحشد الشعبي، حيث مورست هذه الاعتقالات لانتزاع المعلومات والاعترافات الكاذبة لغرض إقناع الرأي المحلي والخارجي بقدرتها على النجاح في الحفاظ على الأمن في الإقليم".

في الأثناء، بارك ما يُعرف بالناطق العسكري باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري في تغريدة على صفحته في "تويتر" "للمقاومة العراقية العملية البطولية في عين الأسد"، موصيًا "بالاستمرار على هذا النهج لطرد القتلة والأوباش".

وفي اليوم التالي من تأكيد وجود اعتقالات على أقل تقدير، قال أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي إن الاتهام الموجه لفصيله "شرف وخدمة وطن"، مستدركًا بالقول: "أن نُتهم بشيء لم نقم به ويصور على أنه خيانة وهو فخر فهذا ليس عمل الشرفاء.



قاعدة الاحتلال في أربيل عار تصدى له غيرنا وشرف نتمنى القيام به".

أزمات محتملة

اعترافُ المتهم الذي نشرته السلطات في إقليم كردستان ومقطع الفيديو الذي أشار فيه أثناء التحقيق إلى انتمائه لكتائب سيد الشهداء لم يكن مقنعًا لأحد المسؤولين العراقيين الذي رفض الكشف عن أسمه بسبب موقعه في إحدى السلطات، لكنه أشار في تصريح لـ"ألترا عراق" إلى أن "التحقيق كان مزيفًا".

يؤكد نائب عن "سائرون" أن لدى الأجهزة الأمنية الأدلة القاطعة على الجرائم لكن التأثيرات الحزبية الموجودة في كل مكان تجعل الأوضاع عمومًا مختلفة عمّا هي عليه الإقليم

بعد حادثة القصف، تشكلت لجنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وهي حتى الآن لم تُعطِ نتائجها بحسب الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الذي أكد على ضرورة أن "يبت القضاء الاتحادي في الحادثة أولًا".

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ومنصات الفصائل تحتفل

توقع أبو رغيف في حديث لـ"ألترا عراق" أن "تؤدي هذه الاعترافات إلى مزيد من التأزيم والاحتقان، حيث كان يجب أن يتم التشاور مع بغداد قبل كشف الاعترافات".

تأثيرات سياسية أم تأني؟

رغم وجود لجنة وعمل مشترك بين بغداد وإقليم كردستان إلا أن الأخير سارع لإعلان نتائج التحقيق، في مدة يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي إنها سريعة، متمنيًا كشف كل الجرائم بهذه السرعة وبتحقيقات مهنية".

ورغم إشادة الأعاجيبي بسرعة ضبط والهمّة إلا أنه قال في حديث لـ"ألترا عراق" إن "السلطات في المركز تبذل قصارى جهدها وتكشف الحقائق وتعمل أكثر من الإقليم، إلا أن تأثيرات سياسية هي من تعيق التحقيق"، مؤكدًا أن "كل الناس يعرف من يقصف البعثات الدبلوماسية حتى من دون تحقيقات كون الأمر أصبح علنيًا".ويؤكد الأعاجيبي أن لدى الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات الأدلة القاطعة على الجرائم لكن التأثيرات الحزبية الموجودة في كل مكان تجعل الأوضاع عمومًا مختلفة عمّا هي عليه الإقليم".

لم تكشف بغداد حتى اللحظة نتائج القصف الذي تعرضت له القاعدة العسكرية في أربيل، حتى جاء القصف الثاني الذي استهدف قاعدة عين الأسد ليُراكم الملفات على طاولة المركز.

إلا أن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف يرى وجود جهد جبار من الحكومة العراقية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية لملاحقة الجناة والفاعلين الحقيقيين بإطلاق هذه الصواريخ"، متفقًا مع الأعاجيبي بالقول، إن "الجهد في المركز أكبر منه في الإقليم لكن مساعي الإقليم بعرض الاعترافات جعله يبدو أنه يسعى ويعمل دون أن تفعل ذلك بغداد".

لم تكشف بغداد حتى اللحظة عن نتائج القصف في أربيل حتى جاء القصف الذي استهدف قاعدة عين الأسد ليراكم الملفات على طاولة المركز

ويعتقد أبو رغيف أن "المركز أكثر تعقلًا وروية على عكس الإقليم الذي سيُدخل الأمور بأزمات جديدة بعد الاتهامات دون التريث"، داعيًا إلى تصديق أقوال المتهمين لدى القضاء قبل الكشف عن التحقيقات".

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القصة الكاملة ورواية "الولائيين"

الكاظمي يلمّح إلى صلة منفذي هجوم قاعدة "عين الأسد" بالحشد الشعبي

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