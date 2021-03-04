2021/03/04 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران هي المسؤولة عن الهجوم الصاروخي الاخير الذي استهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: مسؤولون أميركيون يرجحون وقوف ميليشيا وراء هجوم عين الأسد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: مسؤولون أميركيون يرجحون وقوف ميليشيا وراء هجوم عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).