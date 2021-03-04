تحالف أوبك بلاس يصدر قراره بشأن الانتاج ويمنح استثناءً لدولتين

2021/03/04 | 21:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اصدرت تحالف اوبك بلاس بيانا بشأن الانتاج فيما منح الاستثناء لدوتين.

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