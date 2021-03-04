باول: إعادة فتح الاقتصاد قد يتسبب في تسارع التضخم مؤقتاً

2021/03/04 | 21:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن معدل التضخم الأمريكي قد يشهد ارتفاعاً مؤقتاً مع إعادة فتح الاقتصاد.

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