القانونية النيابية تجتمع السبت المقبل لمناقشة المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/04 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع السبت المقبل لمناقشة المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، انه “بحضور رئاسة المجلس تجتمع اللجنة القانـــــونية مع رؤساء الكتل السياسية ومن يرغب من النواب يوم السبت المقبل لمناقشة مواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية”.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت اليوم الخميس على 18 مادة من مواد قانون المحكمة الاتحادية.

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