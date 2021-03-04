2021/03/04 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على 18 مادة من أصل 24 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف المصدر أن “مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على (الاسباب الموجبة) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”، مشيراً الى أن “المجلس قرر تأجيل التصويت على المواد الثانية والثالثة والثامنة والعاشرة والثانية عشر والواحدة والعشرين من مشروع القانون”، لافتا الى انه “سيتم التصويت على هذه المواد في جلسة الاثنين المقبل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُصوت على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُصوت على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).